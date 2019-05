Dei Region zwischen Iphofen und Prichsenstadt erkunden

Vom Mai bis einschließlich 1. November können die Dorfschätze-Gemeinden mit dem Dorfschätze Express erkundet werden. Der Dorfschätze-Bus fährt als VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) Freizeitlinie 108 vom Bahnhof Iphofen bis Prichsenstadt und wieder zurück.

Für Gäste aus Richtung Würzburg oder Nürnberg, die in Iphofen mit dem Zug ankommen und auch für Einheimische, bietet sich in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Dorfschätze-Region besser kennen zu lernen: Der Dorfschätze-Express fährt an allen Feiertagen und Wochenenden jeweils drei Runden zwischen Iphofen und Prichsenstadt. Dabei gibt es allerhand zu erkunden: So lockt vom 30. Mai bis 2. Juni das Europäische Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen in Prichsenstadt. Zahlreiche Weinfeste laden auf einen gemütlichen Schoppen ein und Führungen zu verschiedenen Themen liefern wieder kulturellen Input.

In einer Pressemitteilung wird die erste Runde ab Iphofen empfohlen: Immer samstags um 10.15 Uhr begleitet ein Gästeführer die Fahrt und erläutert Wissenswertes über die Region und deren Sehenswürdigkeiten. Je nach Lust und Laune kann ein individuelles Tagesprogramm zusammengestellt werden mit Zu- und Ausstiegen wo es gefällt. Eine Wanderung durch Weinberge oder ein Spaziergang auf geschichtlichen Spuren durch die Dorfschätze-Gemeinden, es gibt viele Möglichkeiten. Zahlreiche Gastgeber bieten zudem ein großes Angebot an regionalen Getränken und Speisen.

Vom Bus angefahren werden die Gemeinden Rödelsee, Wiesenbronn, Castell, Rüdenhausen, Abtswind und Wiesentheid sowie die Städte Iphofen und Prichsenstadt. Alle Inhaber bereits bei Fahrtantritt gelöster Fahrkarten fahren kostenlos mit dem Dorfschätze-Express weiter. Für Fahrten innerhalb der Orte Iphofen und Prichsenstadt kann im Bus eine Fahrkarte erworben werden. Einer ausgiebigen Erkundungstour mit dem Dorfschätze Express steht somit nichts im Wege.

Den aktuellen Dorfschätze-Express Fahrplan sowie weitere Informationen zum Dorfschätze-Express Tarif und zu Veranstaltungen sind zu finden unter www.dorfschaetze.de