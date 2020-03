Defekt am Laster: Holzpellets verteilen sich auf Fahrbahn

Ein technischer Defekt an einem Kipplastwagen hat am Freitagnachmittag den Verkehr auf der Staatsstraße zwischen Hörblach und Stadtschwarzach erheblich beeinträchtigt.

Wie die Polizei berichtet, verlor gegen 14.45 Uhr ein Laster im Bereich des dortigen Kreisverkehrs wegen eines Fehlers an der Kippvorrichtung etwa fünf Kubikmeter Holz-Pellets, welche in loser Form auf der Ladefläche transportiert wurden. Die Pellets verteilten sich über die Fahrbahnen und machten sie vorübergehend nicht passierbar. Es kam phasenweise zum vollständigen Stillstand des Verkehrs, so die Polizei.

Mit vereinten Kräften der Gemeinde, der Feuerwehr, der Straßenbaubehörde, der Verursacherfirma und der Polizei gelang es mit Hilfe verschiedener Geräte, unter anderem eines kleinen Radladers, sowie mit Muskelkraft, der Lage Herr zu werden. "Der Kräfteaufwand deutete an, dass alles Notwendige in Gang gesetzt wurde, um die Beeinträchtigungen so gering, wie möglich zu halten, so dass die betroffenen Verkehrsteilnehmer diszipliniert und geduldig das gebotene 'Schauspiel' über sich ergehen ließen", heißt es im Polizeibericht, dessen Verfasser sich sogar als Dichter erweist. Denn, wie er schreibt, sei man sich unter allen beteiligten Organisationen einig gewesen: "Wenn's gibt nen Pellett-Überschuss – man die Fahrbahn räumen muss."