Kitzingen vor 8 Stunden

Deckenpaneele beschädigt

Bereits zwischen dem 3. Juni, 20 Uhr, und dem 4. Juni, 8 Uhr, ereignete sich in der Marktbreiter Straße in Kitzingen an einem Bekleidungsgeschäft eine Sachbeschädigung, berichtet die Polizei. Unbekannte Täter beschädigten im Eingangsbereich die Deckenpaneele. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.