Sulzfeld vor 1 Stunde

Deckel von Streusalzkiste als Rutschunterlage missbraucht

In Sulzfeld am Main, in der Straße Innere Gehren, hat am Freitag gegen 22 Uhr ein Anwohner Kratzgeräusche von der Straße her gehört. Als er nachschaute, stellte er eine beschädigte Streusalzkiste fest.