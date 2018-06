Hohenfeld vor 1 Stunde

Datenschutz im Ehrenamt

Seit dem 25. Mai ist die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten und hat viele Fragen aufgeworfen: Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Welche Daten darf ich in meinem Verein noch erheben? Was muss ich alles beachten?