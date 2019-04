Das neue Feuerwehrauto ist da

Am Donnerstag konnten die Markt Einersheimer Feuerwehrleute endlich ihr neues Löschfahrzeug beim Hersteller abholen. Nächste Woche sind gleich drei Übungen angesetzt, um sich an die Handhabung und Ausstattung des HLF10-Fahrzeugs zu gewöhnen. Die feierliche Segnung und Übergabe des Löschfahrzeugs mit dem Anschaffungspreis von 287 000 Euro ist für den 29. Mai um 18.30 Uhr geplant.

Bürgermeister Herbert Volkamer berichtete in der Ratssitzung am Mittwoch, dass die zuständigen Leute im Landratsamt und beim Kreisjugendring sehr zufrieden sind mit dem Jugendhaus in Markt Einersheim. Margrit Fragmeier und Rebecca Haupt vom Kreisjugendring hatten sich vor Ort ein Bild gemacht und der Einrichtung inklusive der eigenverantwortlichen Jugendlichen ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Die Gemeinde hebt die Eintrittspreise für das Terrassenbad leicht an. Während die Einzelkarte für Kinder bei 1,50 Euro bleibt, kostet die Kinder-Jahreskarte künftig 20 statt bislang 18 Euro. Der Einzelkartenpreis für Erwachsene steigt von 2,50 auf drei Euro und die Jahreskarte von 30 auf 36 Euro. Die Familienjahreskarte wird von 50 auf 60 Euro angehoben. "Damit liegen wir immer noch sehr günstig, nach Abtswind haben wir die niedrigsten Schwimmbad-Eintrittspreise im Landkreis", betonte Herbert Volkamer.

Am Terrassenbad lässt die Gemeinde noch zwei Rolltore installieren, um die beiden Eingänge an der Kasse und von der Schwimmbeckenseite ganzjährig zu schützen. Den Auftrag erledigt die Hellmitzheimer Firma Ziegler für 5435 Euro.

Die Ratsrunde folgte der Empfehlung des Bayerischen Gemeindetags und beteiligt sich an der Sammelbündel-Ausschreibung des Strombezugs für die Periode 2021 bis 2023.

Die Winterdienstbilanz der Gemeinde fiel positiv aus, bei geringeren Ausgaben für Streusalz belief sich der Aufwand vom Material und Arbeitszeit auf 5513 Euro. "Es gab keinen Unfall und keinen Schaden und bei mir sind auch keine Beschwerden eingegangen", zog der Bürgermeister ein erfreuliches Resümee.

Der neue Internetauftritt der Gemeinde macht Fortschritte. Ein Gremium mit dem Bürgermeister, Gunda Fuchs, Gabi Klein, Karin Gamm und Marcus Hegwein ist aktuell damit beschäftigt, die bisherigen Inhalte in die neue Konzeption der Homepage zu überführen.