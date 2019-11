Prichsenstadt vor 47 Minuten

Das illuminierte

Prichsenstadt

Einmal im Jahr verwandeln hunderte von Kerzen Prichsenstadts historische Altstadt in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Diesmal ist es der Samstag, 9. November, an dem der Ort in dieses besondere Licht getaucht wird. Bereits um 14 Uhr beginnen die Veranstaltungen: Gästeführer Klaus Zapf bietet eine Stadtführung an. Am Abend führt auch Nachtwächter Hermann Schloßnagel ab 19.30 Uhr durch die Stadt. Um 16 Uhr starten die Fahrten mit der Kutsche. Vom Karlsplatz aus geht es im viertelstündigen Turnus einmal rund um Prichsenstadt.