Kitzingen vor 1 Stunde

Das durch Gott zum Guten verändern

23 junge Menschen wurden am Palmsonntag in der Stadtkirche Kitzingen von Dekan Hanspeter Kern und Diakon Holger Dubowy-Schleyer konfirmiert. Ausgehend von dem Wort Jesu „Ich bin der Weinstock, ihr seid meine Reben“ warb Dekan Kern in der Predigt für, in der Verbindung mit Christus zu bleiben, weil er „unser Leben veredelt und wertvoll macht“, wird er in der Mitteilung zitiert. Dafür nannte eine Reihe biblischer Personen als Beispiel, deren Leben durch Gott zum Guten verändert wurde. Konfirmiert wurden: Lauritz Abramowski, Emil Baldauf, Julia Fratz, Nico Fratz, Charlotte Gonschorek, Verena Hertel, Carina Hildebrand, Jakob Hornig, Loris Kerres, Leon Lang, Daniel Luft, Annika Maurer, Louisa Most, Liam Oppenländer, Sebastian Pfeifer, Lucas Ayere, Jonathan Feller, Niels Groh, Aaron Hagen, Jule Hanft, Helen Maier, Shane Müller, Tobias Set (nicht auf dem Bild) sowie Dekan Hanspeter Kern und Diakon Holger Dubowy-Schleyer.