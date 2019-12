Das besondere Flair der Gaden und Keller

Seit 25 Jahren gibt es die Interessengemeinschaft Kirchengaden Seinsheim. Neben der Kellernacht zählt der Weihnachtsmarkt zu den über Seinsheims Grenzen hinaus bekannten Veranstaltung. Am Sonntag fand er zum 25. Mal statt.

Das besondere Flair entsteht schon allein durch den Ort: rund um die Kirche St. Peter und Paul und in Kellern und Gaden selbst sowie in der Alten Schmiede. Dazu kommen die einheimischen Helfer und Mitwirkenden, die laut Stefan Schwarz, Vorsitzender der Interessengemeinschaft, auf das bewährte Konzept setzen, den Besuchern des Weihnachtsmarktes ausschließlich selbst Gebasteltes, Gewerkeltes, Gebackenes, Gekochtes und Gestaltetes anzubieten. Alles wird von den Vereinen und Privatpersonen für die Gäste mit viel Liebe vorbereitet. Wer noch Lektüre suchte, der konnte beim Bücherbasar in der Marktgade fündig werden. Insgesamt gab es in diesem Jahr 17 Anbieter. "Der Weihnachtsmarkt ist stetig gewachsen", freut sich Stefan Schwarz.

Zu den kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes kam der Nikolaus. Der hatte natürlich in seinem Sack eine Kleinigkeit dabei. Ebenso gab es für Kinder geführtes Reiten.