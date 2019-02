Das alte Rathaus und die Haltestelle im Fokus

Die Plätze reichten kaum aus in der Gaststube der Wirtschaft in Feuerbach, als Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier zur Bürgerversammlung gekommen war. Zwei Themen standen dabei für die rund 40 Bürger im Mittelpunkt. Zum einen bereitet das ehemalige Rathaus, das zugleich als Kirche dient, wieder einmal Schwierigkeiten. Zum anderen sind die Bürger mit der neuen Haltestelle für den Schulbus im Ort nicht glücklich.

Sie liege in einer Engstelle an der Ortsdurchfahrt in Richtung Schwarzach, wo einiger Verkehr herrsche. Die Kinder seien zur Straße hin nicht gesichert und ein Häuschen zum Unterstellen gibt es dort nicht. Warum die zuvor genutzte Haltestelle an der ehemaligen Schule nicht mehr genutzt werde, verstehe man nicht, hieß es in der Versammlung. Dazu teilte Bürgermeister Knaier mit, dass das Schulbus-Unternehmen mitgeteilt habe, dass die Busse dort nicht wenden könnten, weil der Platz nicht ausreiche. Darüber wunderte sich mancher der Zuhörer, schließlich habe es in den Jahren vorher auch funktioniert. Bürgermeister Knaier erläuterte, dass in Kürze eine Begehung mit dem Landratsamt, der Polizei und dem Busunternehmen stattfinde, wo man sich das Ganze vor Ort anschauen werde.

Probleme bereitet das ehemalige Rathaus. Am Gebäude sind Risse aufgetreten, was die Statik beeinträchtige. An einem direkt angrenzenden Hof hat sich aus gleichem Grund der Torstein gesenkt. Die Probleme sind auf das Absenken des Grundwassers durch die trockenen Sommer zurückzuführen, sagte Bürgermeister Knaier. Eine Sanierung soll und muss erfolgen, die Gemeinde hat bereits 50 000 Euro in ihrem Haushalt vorgesehen.

Zu weiteren Punkten aus dem Ortsteil informierte der Bürgermeister. So lässt die Gemeinde im Feuerwehrhaus nun eine Wand nach Schimmelbefall sanieren. Außerdem ist für den Bau von zwei Kernwegen für die Landwirtschaft Geld im Plan, und zwar für den Weg vom Wiesentheider Industriegebiet nach Feuerbach, und von dort nach Atzhausen. Insgesamt 613 900 Euro hat die Gemeinde dafür vorgesehen.

In der Versammlung sprach Robert Kaiser an, dass es in Feuerbach keine Bauplätze mehr gebe, die Gemeinde jedoch noch Flächen besitze, um welche auszuweisen. Das werde man im kommenden Jahr angehen, meinte Knaier. Weitere Themen waren die Parksituation entlang der Schwarzacher Straße, die Bahnlinie, Kotbeutel für Hunde, Nußbäume in der Schirnbachstraße, deren herumliegende Blätter zu selten beseitigt werden, oder die Schwellen auf dem Weg zur Fallmeisterrei.