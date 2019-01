Das Thema Fenster beschäftigt weiterhin den Gemeinderat

"Wir fangen gleich an mit unserer größten Baustelle", leitete Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert die Ratssitzung am Montag mit dem Tagesordnungspunkt Umbau der Willanzheimer Schule ein. Ein Knackpunkt der vergangenen Monate war das Thema Fenster, das sich hingezogen und manchen Ärger mit sich gebracht hatte. Jetzt legten die Verantwortlichen des Architekturbüros Konopatzki & Edelhäuser die Details das betreffende Nachtragsangebot der Handwerksfirma vor, das am Ratstisch neue Diskussionen auslöste.

Bei den Fenstern führte ein notwendiges Stahlunterstützungselement zu Mehrkosten von 15 000 Euro. Die Fensterfirma hatte ein großflächiges Fenster mit einem falschen Material und zwei mit falscher Farbe eingebaut, die falsche Farbe sei inzwischen erledigt und beim Alu-Fenster statt eines Holz-Alufensters bot die Handwerksfirma einen Preisnachlass von 2000 Euro an. Bauleiter Matthias Michel riet der Ratsrunde, auf den Nachlass einzugehen, statt kategorisch den Austausch zu verlangen, denn dadurch würde sich ein zeitlicher Verzug ergeben. Vor allem Robert Krämer wollte den Nachlass nicht annehmen, da der Nachlass zu gering sei. Der Tenor am Ratstisch entsprach Krämers Haltung und deswegen beschlossen die Räte, wenigstens 2500 Euro Nachlass zu fordern.

"Wir sind zeitlich und finanziell immer noch in der Spur", erklärte Architekt Andreas Konopatzki. Matthias Michel erläuterte die Baufortschritte im Innenausbau und äußerte die Hoffnung auf besseres Wetter, damit auch die Außenarbeiten weitergehen können. Er rechnete mit einer Fertigstellung der Bauarbeiten bis Juli. Laut Michel sind derzeit Gewerke für rund 2.178.000 Euro ausgeschrieben und aktuell würden die Kosten ziemlich eingehalten. Von der Baufirma Rank lag ein weiteres Nachtragsangebot mit 26 000 Euro auf dem Ratstisch, das Zustimmung fand.

Zur künftigen Betreuungsform an der neuen Schule informierte die Bürgermeisterin, dass sich sowohl die Elternvertretung als auch die Schulleitung dafür ausgesprochen hätten, wie geplant eine Nachmittagsbetreuung unter der Regie des Schulverbandes einzuführen. Dagegen stieß eine Offene Ganztagsschule als Alternative auf wenig Gegenliebe. Die Ratsrunde stimmte dieser Marschroute zu, wie es bereits auch die Seinsheimer Ratsrunde, die im Schulverband beteiligt ist, getan hatte.

Weitere Themen im Rat waren:

"Wir gehen jetzt mit Riesenschritten in die Planung hinein", kommentierte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert den Planungsfortschritt für den Abriss des bestehenden Schulgebäudes und den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses mit integriertem Kindergarten. Denn jetzt bekam die Gemeinde die Botschaft, dass ihr Vorhaben über das EU-Förderprogramm ELER gefördert wird – neben Zuschüssen aus der Dorferneuerung und aus Finanzausgleichsmitteln.

Architekt Thomas Buchholz erläuterte die denkbare Platzgestaltung vor dem neuen Gebäude und dem benachbarten Sportheim, wo nach der Neugestaltung 20 Parkplätze entstehen sollen und sich eine gute Zufahrt für Eltern ergibt. Der Abriss der Schule inklusive des Rückbaus von Asphaltflächen und möglichen Betonelementen im Untergrund soll laut Thomas Buchholz rund 188 000 Euro kosten. Ingrid Reifenscheid-Eckert machte deutlich, dass beim Abbruch kein Zeitdruck besteht und der Architekt tendierte dazu, das Gebäude nicht vor Oktober abzubrechen. So beschloss es der Rat.

Die Willanzheimer Jugend schaffte für das Jugendhaus eine neue Musikanlage an, weil die bisherige Anlage defekt war. Das Gremium folgte dem Vorschlag der Bürgermeisterin, der Jugend einen Zuschuss von 250 Euro zu gewähren.