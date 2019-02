Das Paul-Gerhardt-Haus ist dringend sanierungsbedürftig

Mit dem Paul-Gerhardt-Haus steht in Rüdenhausen das nächste größere Projekt an. Bei einer Besprechung zwischen Vertretern der evangelischen Landeskirche, der politischen Gemeinde und des Amtes für ländliche Entwicklung wurde eine Sanierung des Gebäudes als "zwingend notwendig" erachtet. Wie Bürgermeister Gerhard Ackermann sagte, schlug die Landeskirche beim Treffen vor, ein gemeinsames Nutzungskonzept zu erstellen. Außerdem solle gleichzeitig der Sanierungsbedarf ermittelt werden. Im Zuge der laufenden Dorferneuerung in Rüdenhausen wurde vom Amt für ländliche Entwicklung eine Förderung von 58 Prozent der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt. Trotzdem bliebe für die politische, wie auch für die Kirchengemeinde noch ein größerer Betrag. Eine gemeinsame Besprechung über das weitere Vorgehen wurde für den 7. März anberaumt. Das Gebäude in der Ortsmitte, direkt neben Kirche und Pfarrhaus, wurde 1585 errichtet, 1783 erweitert, und gilt als Baudenkmal. Der zweigeschossige Sandsteinbau mit Fachwerkgiebel diente früher als Kantorei, Schulhaus und Rathaus. Heute wird es von vielen kirchlichen und gemeindlichen Gruppen genutzt.