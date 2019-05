Marktbreit vor 3 Stunden

Das Mathe-Känguru feiert Jubiläum

Kreativität und Ausdauer beim Knobeln mussten die Schüler des Gymnasiums Marktbreit beweisen, um beim 25. Känguru-Wettbewerb der Mathematik ganz nach vorne zu „springen“. Mitte März hatten sie beim „Denksportfest“ 75 Minuten an bis zu 30 kniffligen Aufgaben des internationalen Mathematik-Wettbewerbs geknobelt. Anschließend wurden die Ergebnisse an die Berliner Humboldt-Universität gemeldet, welche deutschlandweit die besten fünf Prozent jedes Jahrgangs bestimmt und dann die Urkunden und Preise verschickt, heißt es in einer Pressemitteilung.