Das Maibaum-Bier reift

Am Dienstag, 30. April, stellt die Siedlungsgemeinschaft 18-Äcker um 19 Uhr in der Wiesentheider Fichtenstraße den Maibaum auf.

Anlässlich dieser Veranstaltung wurde vom Wiesentheider Bierbrauer Tobias Kapp vor einigen Wochen ein neuer Sud für ein Maibaum-Bier angesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es ist angereichter mit regionalen Zutaten und reift momentan bei circa 3 Grad in der "kleinen Brauschmiede" in Mainbernheim.

Die Brauschmiede wurde als Zusammenschluss von sieben privaten Bierbrauern aus Mainbernheim gegründet, wie es abschließend heißt.