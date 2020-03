Das Jobcenter zieht ins Industriegebiet ConneKT

Gerhard Waigandt kommt von der Bundesanstalt für Arbeit Würzburg und ist seit Oktober 2017 Chef des Kitzinger Jobcenters. Die Behörde steht demnächst vor einem Umzug innerhalb von Kitzingen – dazu Fragen an den 52-jährigen Winterhäuser.

Gerhard Waigandt: Die alte Liegenschaft ist in die Jahre gekommen. Nötige Sanierungsmaßnahmen in Form von Umbauten und allgemeinen Baumaßnahmen wären sehr kostenintensiv und umfassend. Sie sind aufgrund der Bausubstanz einfach nicht mehr wirtschaftlich. Dazu werden aufgrund von Platzproblemen ausgelagerte Einheiten wie Rechtsbehelfsstelle mit Archiv im neuen Haus eingegliedert.

Waigandt: Die neue Liegenschaft liegt im Kitzinger conneKT-Industriepark. Das bedeutet für unsere Kunden neue aber nicht zwingend längere Wege. Sicherlich entfernen wir uns aus der Stadtmitte, konnten uns aber Richtung Landkreismitte verändern. Eine Alternative in der Stadtmitte war nicht realisierbar. Die neue Liegenschaft ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr sehr gut erreichbar. Um genau zu sein: Buslinie 8150, Haltestelle Abzweig Flughafen. Für die Anfahrt mit dem eigenen Auto stehen übrigens ausreichend Parkplätze am Gebäude zur Verfügung.

Waigandt: Der Umzug findet vom 3. bis 6. April statt. An diesen Tagen muss das Jobcenter geschlossen bleiben. Für dringende Angelegenheiten unserer Kunden stehen am 3. und 6. April Mitarbeiter in der Agentur für Arbeit Kitzingen in der Friedenstraße 5 zur Verfügung. Ab voraussichtlich 7. April sind die Kollegen für unsere Kunden in der neuen Liegenschaft da.

Waigandt: ... ab dem 7. April: Jobcenter Kitzingen, conneKT14/121, 97318 Kitzingen.

Waigandt: Die bekannten Telefonnummern bleiben unverändert – die Öffnungszeiten übrigens auch.

Waigandt: Das neue Jobcenter hat lediglich ein neues Gesicht, die Abläufe bleiben für die Kunden unverändert.

Waigandt: Ja, auch die bisherigen Mitarbeiter stehen in gleicher Anzahl den Kunden zur Verfügung.