Das Jahr wird zur Geduldsprobe für die Segnitzer

Alle Plätze besetzt waren im Segnitzer Schützenhaus am Donnerstag zur Bürgerversammlung. Bürgermeisterin Marlene Bauer hatte einige Themen im Gepäck, die den Einwohnern der Gärtnergemeinde auf den Nägeln brennen. Zunächst gab es gute Nachrichten: Der Bau des Dorfgemeinschaftshauses geht voran, die Bürgermeisterin zeigte sich zuversichtlich, im Sommer Einweihung feiern zu können. Erfreulich auch, dass das neugestaltete Mainufer so gut von Touristen und Einwohnern angenommen wird.

Segnitz putzt sich heraus, nun fehlt nur noch das Herzstück, die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Im März sollen die Bauarbeiten beginnen, so die Bürgermeisterin. Los geht es an der Kreuzung Kirchstraße, dann wandert die Baustelle in Abschnitten bis hinunter in die Mainstraße. Marlene Bauer bat vor allem die Anwohner um Geduld. Die Straße wird für den Verkehr komplett gesperrt sein, Gehwege bleiben benutzbar. Zugleich forderte sie dazu auf, über Gas- und Glasfaseranschlüsse nachzudenken. "Jetzt ist die Gelegenheit da, so schnell wird die Straße nicht mehr aufgerissen!".

Verkehr mehr auf Umgehung verlagern

Mit etwas Glück ist die Baustelle noch in diesem Jahr vollendet. Bauchschmerzen bereitet ihr noch die Beprobung des alten Straßenbelags. Keiner weiß, was sich unter der Asphaltdecke verbirgt und welche Folgekosten eine aufwendige Entsorgung nach sich ziehen wird. Ganz eindringlich forderte die Bürgermeisterin alle auf, während der Bauphase und darüber hinaus, die Umgehungsstraße zu nutzen. Zukünftig soll die Ortsdurchfahrt Fußgänger und Fahrzeuge gleichermaßen behandeln, insofern sei es ohnehin wünschenswert, dass auch der auswärtige Verkehr mehr auf die Umgehung verlagert wird.

Das Dauerthema Schwerlastverkehr erfuhr im Januar eine neuen Höhepunkt: An zwei Tagen wurden jeweils über 250 LKW-Fahrten durch den Ort gezählt. Die Fahrten waren in dieser Vielzahl wohl produktionsbedingt notwendig, dennoch ärgern sich die Anwohner und blicken mit Sorge nach Frickenhausen, wo demnächst der groß angelegte Muschelkalkabbau starten könnte. Bürgermeisterin Bauer hofft nach wie vor auf eine verträgliche Lösung. Zumindest sei die Gemeinde nun als Nachbar in das Verfahren eingebunden, weitere Entscheidungen würden dann in der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen.

Kommunalwahl 2020: Umbruch im Gemeinderat

Auch wenn es noch mehr als ein Jahr bis dahin dauert: Die Kommunalwahl 2020 wirft bereits ihre Schatten voraus. Von den acht Segnitzer Gemeinderäten werden vier nicht mehr zur Wahl stehen, auch Marlene Bauer tritt nicht mehr als Bürgermeisterkandidatin an. Zwei weitere Räte sind noch unsicher, ob sie weitermachen, zwei haben eine erneute Kandidatur zugesagt.

Die Bürgermeisterin warb energisch vor allem für ihre eigene Nachfolge. Sie appellierte besonders an die die jungen Leute: "Wir sind momentan viele über 60 im Rat. Lasst nicht zu, dass alte Leute über eure Zukunft im Dorf entscheiden!" Wer Interesse habe, dürfe sich gerne im Vertrauen an sie wenden, sie gebe gerne Auskunft. "Sei selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst" zitierte die Bürgermeisterin Mahatma Gandhi und machte so deutlich, dass das für sie ein klarer Auftrag an die Kommunalpolitik ist.