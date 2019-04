Das Gemeindehaus soll größer werden

Die Gemeinde Castell will die Vergrößerung des Gemeindehauses im Ortsteil Wüstenfelden angehen. Darüber berichtete Bürgermeister Jochen Kramer bei der Bürgerversammlung in dem aktuell 84 Einwohner zählenden Dorf. Den Zeitpunkt, wann das Projekt angegangen wird, mochte Kramer noch nicht nennen.

Es komme zunächst darauf an, bis wann die Dorferneuerung in Wüstenfelden starten kann. Denn, ähnlich wie in Greuth, muss das Förderprogramm zunächst in Castell abgeschlossen werden. Ab etwa 2022 könnte es dann in Wüstenfelden so weit sein, schätzt der Bürgermeister.

Für die Erweiterung muss die Gemeinde noch Grund erwerben

Pläne für das Gemeindehaus gibt es schon, so soll der Versammlungsraum im Obergeschoss, der bislang nur über eine recht steile Treppe zu erreichen ist, ebenerdig eingerichtet werden. Gleichzeitig sollen die Toiletten im Erdgeschoss vergrößert werden. Für das Vorhaben müsste die Gemeinde allerdings erst Grund erwerben, Gespräche in diese Richtung habe er aber noch nicht geführt, berichtete Kramer.

Was ihm in dem kleinen Dorf besonders gefällt, ist der in der ehemaligen Gefrieranlage eingerichtete Treff für Jung und Alt. Das „Gfrierhäusla“, so der Name, feierte kürzlich sein 25-jähriges Bestehen. Der regelmäßige Betrieb erfolgt in Eigenregie der Bürger. „Allen Respekt" zollte Kramer den Wüstenfeldenern – auch dazu, was sie beim Jubiläumsfest auf die Beine stellten.