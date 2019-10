"Das Fundament des Lebens": Bibeltage in Repperndorf

"Die Predigt, die die Welt bewegt" lautet das Thema der Repperndorfer Bibelabende, zu denen Pfarrerin Doris Bromberger und der örtliche Kirchenvorstand einladen. Referent Pfarrer i. R. Alfred Maurer führt vom 23. bis 25. Oktober durch die Abende, die jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Repperndorf stattfinden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Mittwoch lautet das Thema "Die Kosten der Gnade", am Donnerstag "Jedes Wort ein Schwur" und am Freitag geht es um "Das Nein zur Vergeltung". Am Sonntag, 27. Oktober, finden die Bibelabende ihren Abschluss im Gottesdienst um 10.10 Uhr in Repperndorf, der unter dem Motto "Das Fundament des Lebens" steht.