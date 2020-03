Münsterschwarzach vor 6 Stunden

Das Fach Wirtschaft einmal anders erleben

Wie gründet man ein Unternehmen? Welche Chancen und Risiken können entstehen, aber auch welche Voraussetzungen sollte ein Unternehmensgründer mitbringen? Im Rahmen eines Planspiels am Egbert-Gymnasium Münsterscharzach (EGM) gründeten die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe jeweils in drei Gruppen ein fiktives Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Hierzu mussten sie eine realistische Geschäftsidee entwickeln und weitere zahlreiche unternehmerische Hürden bewältigen. So wurden Fragen diskutiert, wie zum Beispiel das Unternehmen finanziert werden soll, welche Werbestrategie sinnvoll ist, welche Rechtsform sich eignet oder welcher Standort der richtige wäre. Nach drei Unterrichtsstunden präsentierten die „Gründer“ ihre Ideen und stellten fest, dass sie nicht nur viele fachliche Inhalte kennengelernt haben, sondern dass der Workshop auch eine Menge Spaß gemacht hat.