Das Ende der personenbezogenen Abwassergebühr naht

Die Gemeinde Seinsheim war bislang bei der Abwassergebühr so etwas wie das gallische Dorf in der weiten fränkischen Region. Etwa 23 Jahre lang hat der Markt Seinsheim nämlich eine personenbezogene Abwassergebühr – fünf Euro pro Person je Monat – erfolgreich verteidigt. Von dieser heißt es nun bald Abschied zu nehmen. Einstimmig fasste der Gemeinderat am Montag Beschlüsse, mit denen die Niederschlagswassergebühr über den Grundstücksabflussbeiwert geregelt werden, ebenso wie Zisternen oder die Einleitung von Oberflächenwasser in Bäche geregelt wird.

Die meisten Gemeinden hatten im Gegensatz zu Seinsheim seit langem schon den Frischwassermaßstab als Berechnungsgrundlage gehabt, erläuterte Michael Häfner vom Kommunalberatungsbüro Schulte/Röder. Das Büro betreut auch die Nachbargemeinde Martinsheim.

Dieser Maßstab könne aber nur noch herangezogen werden, wenn die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung unter zwölf Prozent der Abwasserbeseitigungskosten liegen. Deshalb erfolge nun die Einführung der getrennten Abwassergebühr. Diese setzt sich aus der Schmutzwassergebühr von 1,75 Euro je Kubikmeter und der Niederschlagswassergebühr von 0,12 Euro je Quadratmeter befestigte oder versiegelte Fläche, von der Oberflächenwasser in die öffentlichen Abwassereinrichtungen gelangt, zusammen.

Laut Häfner würden durchschnittlich gesehen die jährlichen Abwasserkosten für ein normales Einfamilienhaus tendenziell gleich bleiben. Häfner erklärte auch, dass man die Quadratmeterzahl heranziehe und nicht das tatsächliche Niederschlagswasser in Kubikmeter messen könne. Diese Ermittlung sei unverhältnismäßig.

Häfner erläuterte, wie sich der Grundstücksabflussbeiwert über den individuellen Versiegelungsgrad der Grundstück ergibt. Dabei haben die verschiedenen Stufen auch Toleranzbereiche, das heißt, kleinere Abweichungen bei der versiegelten Fläche wirken sich in der Regel nicht aus.

Zisternen ohne Überlauf werden nicht den bebauten oder befestigten Flächen zugerechnet. Zisternen mit Überlauf werden dann gebührenmindernd berücksichtigt, wenn sie mit einer Brauchwassernutzung ausgestattet sind und eine Mindestgröße von vier Kubikmetern haben. Der Abzug beträgt dann zehn Quadratmeter pro vollem Kubikmeter.

Einleitungen von Regenwasser in Bäche oder Gräben, die nicht zur Abwasserentsorgungseinrichtung der Gemeinde zählen, bleiben gebührenfrei. Häfner machte aber darauf aufmerksam, dass es gegebenenfalls einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf, für die das Landratsamt zuständig ist.

Dann gibt es noch die sogenannten Bürgermeisterkanäle. Solche dienen der Aufnahme von Oberflächenwasser und sind vor vielen, vielen Jahren entweder von der Gemeinde selbst oder von Ortsansässigen unter Aufsicht des Bürgermeisters verlegt worden. Solche Kanäle können der öffentlichen Einrichtung zugeordnet werden und dann sind laut Häfner Einleitungen gebührenpflichtig. Dann findet auch noch die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung Beachtung, die regelt, welche Wassermengen auf einem Grundstück versickern dürfen.

Jetzt erhalten die Grundstückseigentümer einen Erhebungsbogen mit ihren ermittelten Flächen und Werten. Dazu werden vom 27. bis 29. März Bürgersprechstunden angeboten, in denen Einzelfälle besprochen werden können - nötigenfalls auch direkt vor Ort.

Während diese weitreichenden Beschlüsse einstimmig gefasst wurden, schieden sich beim Standort für eine Ladestation für zwei E-Autos die Geister. "Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr", sagte Bürgermeister Heinz Dorsch nicht nur einmal im Verlauf der Diskussion. Auch als ein Rat einwarf, ob man nicht einmal grundsätzlich festlegen sollte, ob man eine Ladestation überhaupt wollte. Nun, dieser Beschluss war längst gefasst, der Kooperationsvertrag mit N-Ergie unterschriftsreif. Vorgesehen ist der Standort links vom Informationspavillon. Da konnte man sich noch mit anfreunden. Falls es da aber zu eng werde, sollte die Ladestation rechts vom Pavillon hin. Dagegen erhoben einige Ratsmitglieder starken Protest. Da sei dann schon die nicht weit weg liegende Fläche, auf der einst das Gefrierhäuschen stand, besser. Die ist aber zurzeit Grünfläche und müsste befestigt werden, was wiederum der Bürgermeister nicht wollte. Auch direkt vor einem Privathaus wollte Dorsch keine Ladesäule haben. Bei der Abstimmung "links vom Pavillon, wenn es nicht passt, dann rechts" stimmten neun Ratsmitglieder dafür, vier waren dagegen.