Das Einmaleins des modernen Zahlungsverkehrs für Schüler

Im Rahmen des Projektes Praxis in der Schule (PidS) stellte Cornelius Göb von der Sparkasse Mainfranken den Schülern der 9. Klassen am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid moderne Formen des Zahlungsverkehrs vor. Indem er an die Lebenswelt der jungen Leute anknüpfte. wurde das Thema Girokarte und Girokonto mit den Jugendlichen erarbeitet, teilt die Schule mit. Dabei wurden sowohl die Besonderheiten von Kreditkarte, Online-Banking, Dauerauftrag und Überweisung, als auch die Abkürzungen NFC, SEPA, BIC und IBAN erklärt. Nachdem die Schüler sehr zeitintensiv eine Überweisung ausgefüllt hatten, war schnell klar, dass eine Fotoüberweisung eine gute, weil schnelle Alternative ist. Abschließend stellte der Beratungscenterleiter den Zuhörern die Frage, warum Sparen sinnvoll ist. Die vermeintlich einfache Antwort wurde um die Dimension Inflation erweitert, welche die Kosten in Zukunft in die Höhe treiben wird. Am Ende belohnten die Schüler den Referenten für sein fundiertes Wissen mit verdientem Applaus.