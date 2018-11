Das Dorfgemeinschaftshaus nimmt Farbe an

Nach der Gestaltung der Außenanlagen des neuen Dorfgemeinschaftshauses besprachen die Segnitzer Räte in ihrer Sitzung das Farbkonzept. Architekt Jürgen Hertel war in der Sitzung anwesend und legte Farbmuster für alle Bereiche von der Außenfassade bis zu den Toilettenfliesen vor.

Dabei ging er nach dem Motto "ruhig, neutral und edel" vor. as Haus werde im Jahr 2018 erbaut und das dürfe man ihm auch ansehen. Dennoch steht es in direkter Nachbarschaft zum Museum Segeum, das mit seinem Natursteingemäuer und dem prägnanten Rebhuhn an der Fassade ein Blickfang ist. Deshalb dominieren die Farben grau und rot in Hertels Konzept. Türen und Fenster des Neubaus sind anthrazit und bereits verbaut. Die Fassade soll nach der Vorstellung des Architekten ebenfalls grau sein, mit dem kräftigen "Segnitz-Rot" als Kontrastfarbe.

Im Innenraum dominiert zunächst das Eichenparkett im großen Saal. Deshalb sollen die Wände ebenfalls in hellem Grau oder Perlweiß gestrichen werden, unterbrochen von roten Vorhängen. An der Decke wird zum einen eine Deckenheizung angebracht, deren Elemente ebenso grau werden sollen wie die schallbrechenden Elemente, die für ein optimales Klangerlebnis sorgen sollen. Grau und rot werden wohl auch die Farben für den Besprechungsraum, der für Sitzungen genutzt werden kann.

In den Funktionsräumen im ersten Stock werden dagegen auch die Farben funktional sein, ein einfaches Weiß genügt dort nach Ansicht des Architekten. Die Toiletten werden ebenfalls hell und freundlich gestaltet: Graue Bodenfliesen und perlweiße an den Wänden sind hier geplant.

Die Räte und Bürgermeisterin Marlene Bauer waren im Wesentlichen einverstanden mit den Vorschlägen des Architekten. Vorrangig ging es in der Sitzung darum, die Farbe der Deckenheizung festzulegen, damit diese bestellt und installiert werden kann. Für die anderen Bereiche wird der Architekt noch konkrete Farbmuster vorlegen.

An der Außenfassade soll es Probeanstriche geben, sodass auch die Bürger einen Eindruck von den Farben bekommen und noch ihre Meinung dazu äußern können. Hier sind außerdem noch Schriftzüge oder etwa das Gemeindewappen als Gestaltungselement, aber auch das wurde noch nicht konkret festgelegt.