Das Dach macht den Schützen zu schaffen

Dringende Sanierungen am Dach des Schützenhauses und ein paar in die Jahre gekommene elektrische Leitungen machen den Nenzenheimer Schützen derzeit etwas zu schaffen. Auf der Jahreshauptversammlung standen am Sonntag aber dennoch einige Ehrungen sowie die sehenswerten sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres im Vordergrund.

Fünf Mannschaften entsandte die Schützengesellschaft in der vergangenen Saison in die Rundenwettkämpfe, die insgesamt 52 Mal für Iphofens größten Stadtteil angetreten sind. Am erfolgreichsten war dabei die erste Mannschaft, die mit einem Ergebnis von 26:0 Punkten Gruppensieger in der Gauliga I wurde. Mannschaftsführer Sven Rünagel "erschoss" sich sogar noch einen zweiten Platz in der Gaumeisterschaft (384 Ringe) und mit demselben Ergebnis den elften Platz auf Bezirksebene. Mit 382 Ringen wurde er auch gleich noch Vereinsmeister. Bei den Damen sicherte sich Kathrin Kehrer mit 354 Ringen diesen Titel.

Florian Inderwies, der beruflich stark eingespannt ist, dankte dem Vorstand für seinen Einsatz vor Ort. Auch der Nachwuchs könne sich sehen lassen: Stella Wolf wurde zweite Gaujugendritterin und wurde ebenso wie die erste Mannschaft kürzlich dafür auf der Sportlerehrung in Iphofen ausgezeichnet.

Gauschützenmeister Siegfried Weinig freute sich nicht nur über diese guten Ergebnisse, sondern hatte auch Anstecknadeln und Urkunden des Bayerischen sowie Deutschen Schützenbundes für langjährige Mitglieder mit dabei. Seit 25 Jahren halten Christa Brehm und Schützenmeister Florian Inderwies dem Verein die Treue. 40 Jahre dabei sind Edgar Inderwies und Werner Hassold. Stolze 50 Jahre Mitglied ist Zweiter Schützenmeister Hans Wolf.

Bei dem Vereins-Spaßturnier "Nenzni open", dem beliebten Sommerfest "Kegeln & Schießen" nahe der historischen Kegelbahn (dieses Jahr am 21. Juli) oder Kirchweih- und Weihnachtsfeier kommen Schützen und Bevölkerung regelmäßig zusammen. Besucht wird auch das "Friedrichsbergschießen" des befreundeten Schützenvereins in Rüdenhausen.

Der Schuh drückt die Schützen nach wie vor beim Vereinsheim: Für das marode Dache und einige ältere Leitungen in dem knapp 40 Jahre alten Gebäude müssen demnächst Lösungen gefunden werden. Freiwillige Arbeitseinsätze einiger Mitglieder fanden hierzu im vergangenen Jahr statt, es werden noch weitere folgen müssen, erklärte hierzu Hans Wolf. Er appellierte zudem an die Mitglieder, Nachwuchs für den Verein zu werben und Jugendliche für den Schießsport zu interessieren. Mit Sven Rünagel hat der Verein einen Jugendleiter, der neben dem Training auch die Teilnahme an Wettbewerben wie dem Gaujugendvergleichsschießen sowie Ausflüge für die Vereinsjugend organisiert.