Das Christkind kommt zum Buchbrunner Weihnachtsmarkt

Zum Weihnachtsmarkt in Buchbrunn scharten sich am Vortag des ersten Advent jung und alt dicht gedrängt um das Rathaus. Zu Glühweinduft und Grillfeuer blies der Posaunenchor weihnachtliche Lieder von der Rathaustreppe ehe um 18 Uhr, von den zahlreichen Kindern sehnlichst erwartet, der Nikolaus (Harald Kümmel) und das Christkind (Weinprinzessin Lena Weidenbach) erschienen. Das Christkind verteilte Süßigkeiten, der Nikolaus ließ die Kleinen in seinen großen mit Äpfeln gefüllten Jute-Sack greifen. Bürgermeister Hermann Queck hob hervor, dass für alle Besucher etwas zu finden sei, denn im TSV-Keller gebe es Handarbeiten und weihnachtlichen Schmuck zu sehen und zu kaufen.