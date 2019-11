Dankurkunde für Klaus Hörlin

Die 65 Jahre hat er überschritten, die Zeit des Ruhestands für Klaus Hörlin naht. 28 Jahre arbeitet er nun schon für die Gemeinde Seinsheim, seit 22 Jahren ist die Kläranlage sein Bereich. So war er all die Jahre in der Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaft Kitzingen/West, die elf Kommunen und 14 Kläranlagen umfasst, dabei.

Bei deren turnusmäßigem Treffen in Seinsheim dankte der Leiter der Nachbarschaft, der Betriebsleiter der Kitzinger Kläranlage Jürgen Orth, Klaus Hörlin für die langjährige Mitarbeit. Er überreichte ihm im Kreise der Kollegen die Dankurkunde des Landesverbandes der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall.

Drei Treffen gibt es im Jahr. Diese dienen dem Erfahrungsaustausch. In dieser Gruppe hat sich Klaus Hörlin all die Jahre sehr wohl gefühlt, weswegen er sich dort seine Verabschiedung gewünscht hatte. Ob für ihn, wenn er dann auch ganz offiziell im Ruhestand ist, Schluss ist mit seiner Arbeit, da will er sich noch nicht festlegen. Zwar hat er auch viel mit seinen 47 Schafen zu tun, doch so ganz ohne Arbeit für die Gemeinde? "Wenn sie mich brauchen, werde ich da sein", verspricht Hörlin.