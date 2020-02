Wiesenbronn vor 54 Minuten

Dance-Party in der Sporthalle Wiesenbronn

Am Samstag, 15. Februar, wird die Sporthalle in Wiesenbronn mit viel Soul, Funk und Fun gefüllt. An diesem Abend laden gleich zwei Bands, Souled Out und Mosaik, zum Tanzen und Feiern ein. Souled Out ist eine hiesige Band, die seit vielen Jahren Funk- und Soulklassiker von Künstlern wie Aretha Franklin, Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, Prince, aber auch von Jan Delay oder den Fantastischen Vier interpretiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dabei ist auch die Inklusionsband Mosaik, bekannt durch Auftritte auf dem Casteller Weinfest oder der Wiesentheider "Nacht der Toleranz". Die Dance-Party beginnt um 21 Uhr, Einlass ist um 20 Uhr.