Hörblach vor 1 Stunde

Dacia angefahren

und geflüchtet



Bereits am vergangenen Freitag, zwischen 14 und 18.30 Uhr, stieß am Hörblacher Baggersee auf dem Parkplatz ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Dacia. Laut Polizeibericht, wurde der Dacia am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.