Dachstuhl-Brand in Kitzinger Siedlung: Fünf Häuser beschädigt

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagvormittag der Dachstuhl eines Reihenhauses in der Kitzinger Siedlung in Flammen aufgegangen. Der Brand zog auch die vier unmittelbar angrenzenden Häuser in Mitleidenschaft. Der Rettungsdienst brachte eine offenbar unter Schock stehende Bewohnerin ins Krankenhaus.

Dachzimmer brannte komplett aus

Gegen 11 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Alarm ein. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen am Einsatzort in der Memellandstraße eintraf, brannte der Dachstuhl der Hausnummer 52 bereits lichterloh. Aus vier benachbarten Dächern drang ebenfalls dichter Rauch.

Die Feuerwehren aus Sickershausen, Hohenfeld, Iphofen und Kitzingen-Stadt sowie die Werksfeuerwehr der Firma Fehrer hatten den Brand schnell im Griff. Sie konnten ein Übergreifen auf die benachbarten Häuser verhindern. Das Bayerische Rote Kreuz, das mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, kümmerte sich um die Bewohner.

Nach ersten Schätzungen von Matthias Gernert, Einsatzleiter der Feuerwehr Kitzingen, ist bei dem Brand ein Schaden zwischen 100 000 und 150 000 Euro entstanden. Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen ist, sei unbewohnbar, so Gernert. Die Würzburger Kriminalpolizei hat indes die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen.