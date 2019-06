Kitzingen vor 5 Stunden

Dachs verursacht Unfall

Am Dienstagabend war eine 50-jährige Autofahrerin auf der B 8 von Iphofen in Richtung Markt Einersheim unterwegs. Etwa ein Kilometer vor der Ortschaft sprang ein Dachs auf die Fahrbahn und wurde von dem VW Passat erfasst. An dem Auto wurde die Stoßstange beschädigt und die Ölwanne aufgerissen, heißt es im Polizeibericht. Das Auto war deshalb nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.