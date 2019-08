Wiesentheid vor 24 Minuten

Dachs kommt unter die Räder

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 286 zwischen Neuses am Sand und Wiesentheid ein Wildunfall. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer prallte mit seinem Pkw gegen einen über die Fahrbahn wechselnden Dachs. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, so die Polizei.