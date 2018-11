Dachrinne angefahren

Am Wochenende wurde zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in der Mainstraße in Nordheim die Dachrinne eines Wohnhauses angefahren und beschädigt. Da sich die Anstoßhöhe auf 2,80 Meter befindet, geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Verursacher um einen Lkw gehandelt haben könnte. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.