Kitzingen vor 1 Stunde

DTSA Tanzsportabzeichen im Kitzinger Tanzclub

Im Kitzinger Tanzclub (KTC) fand die Abnahme des DTSA-Tanzsportabzeichens statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Das DTSA-Abzeichen in Bronze erhielten: Ingrid und Hanjo von Wietersheim, Gerlinde und Erhard Düll, Gertrud Förster, Manfred Sauf, Gerdi Holl, Andreas Seubert, Christine und Dr. Wolf-Dieter Kempf, Margit und Klaus Kilian, Jutta und Michael Kraus, Carmen und Thorsten Priesnitz, Elke Kunze, Christel Paul, Alfred Balling, Theresa Dieter, Hermann Helgert, Ludmilla Golub, Hugo Deppisch, Eva-Maria Ölschläger, Julian Müller, Natalia Serov. Silber erhielten: Melissa Ölschläger, Bastian Hesterberg, Eva Nagy, Gennaro Fasel, Bettina Purucker, Wolfgang Weinfurter, Eda Kartal, Fabian Benkert, Amanda Ölschläger, Leon Johannsen, Danuta Rügammer, Eva Wohlfeil, Fabian Ekrutt. Das DTSA-Abzeichen in Gold erhielten: Petra und Wolfgang Riedl. Das Abzeichen in Brilliant erhielten: Christine und Markus Hesterberg, Gunda Witteck, Joachim Pfarr. Aktuell ist im KTC auch eine neue Einsteigergruppe gestartet, an der Interessierte zweimal kostenlos teilnehmen können. Am 19. Oktober findet im Kolosseum der Chrysanthemenball und am 24. November ein Tanztunier statt.