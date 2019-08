D3-Goldprüfung in Hammelburg abgelegt

Julia Voll (Tuba) und Christoph Dusel (Schlagzeug) vom Symphonischen Blasorchester Volkach legten ihre Goldprüfung D3 ab. Bei der Goldwoche des Nordbayerischen Musikbundes in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg konnte Christoph Dusel unter der fachlichen Leitung seines Schlagzeugdozenten Benjamin Forster (Solopauker der Berliner Philharmoniker) im praktischen Vorspiel die Traumnote von 1,2 erspielen. Julia Voll wurde von Oskar Schwab (Musikschulleiter Musikschule Volkach) fachlich begleitet. Das Gold- oder D3-Abzeichen verlangt den Musikern einiges ab und ist das höchste Abzeichen, welches es im Laienmusizieren gibt, wie die Fachzeitschrift „Bayerische Blasmusik“ erklärt. Die Absolventen müssen gut 20 Tonleitern auswendig spielen und darüber hinaus auch das sogenannte Vom-Blatt-Spiel und das Transponieren beherrschen. Zudem studieren sie sechs ausgesprochen anspruchsvolle Werke für ihr Instrument ein, von denen bei der Prüfung jeweils zwei per Los zum Vorspiel gezogen werden. Dazu kommen ein Wahlstück mit Klavierbegleitung sowie eine umfangreiche theoretische Prüfung, zu der auch die Gehörbildung zählt.