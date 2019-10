Dettelbach vor 47 Minuten

Coverband "Zero" spielt im Main-Street-Cafe

Am Samstag, 26. Oktober, ist die Gerolzhöfer Coverband "ZERO" zu Gast im Main-Street-Cafe in Dettelbach. Ab 20 Uhr spielt die Band dort eine bunte Mischung aus 50 Jahren Rock-Geschichte. Das Repertoire der Gruppe reicht laut Pressemitteilung von AC/DC über Rolling Stones, Aerosmith, Guns'N'Roses bis hin zu Van Halen, Whitesnake, ZZ-Top, Bryan Adams, Billy Idol, Kings of Lion und Metallica. Eine Platzreservierung wird empfohlen unter Tel.: (09324) 978958.