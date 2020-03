Coronavirus legt Stadtratssitzungen in Dettelbach auf Eis

Schon in der vergangenen Woche wurde von Seiten der Stadt Dettelbach bekannt gegeben, dass die Stadtratssitzung am vorigen Montagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Doch nun wurde die Versammlung aufgrund der Ansteckungsgefahr, die vom neuartigen Coronavirus ausgeht, komplett abgesagt.

Laut dem geschäftsleitenden Beamten Rigobert Pfister hat die Stadt Dettelbach am vergangenen Montagvormittag eine E-Mail vom Bundesministerium bekommen, in der Bekanntmachungen unter anderem zum Thema Sitzungen enthalten sind. In der Nachricht wird dazu aufgefordert, bis auf Weiteres keine Stadtratssitzungen mehr stattfinden zu lassen, um die Räte und Bürger zu schützen und das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.

"Auf die E-Mail haben wir sofort reagiert und den Stadtratsmitgliedern Bescheid gegeben. Sie müssen aktiv zustimmen oder es ablehnen, dass der sogenannte Umlaufbeschluss in Kraft tritt", berichtet Pfister. Bis sich die Lage entspannt, mindestens aber bis zum Ende der jetzigen Wahlperiode im April, gibt der Stadtrat seine Kompetenzen nun an den Haupt- und Bauausschuss der Stadt Dettelbach ab.

"Wenn es jedoch wichtige Eilentscheidungen gibt, verfügt die Erste Oberbürgermeisterin Christine Konrad darüber und gibt den Beschluss bei der nächsten Sitzung bekannt", erklärt Pfister. So werde nun auch die Anpassung der Pflegesätze von der Bürgermeisterin veranlasst. Hierbei ist Eile geboten, da dies bis Ende April festgelegt werden muss. Dies war auch eines der Themen, das am vergangenen Montagabend vom Stadtrat behandelt werden sollte.

Die nächste Stadtratssitzung sei laut Pfister eigentlich für den 20. April angesetzt, die nächste Haupt- und Bauausschusssitzung für den 23. April. Ob und wie die beiden Termine eventuell zusammengelegt werden, ist noch nicht bekannt. Auch, ob die erste Sitzung des neu gewählten Stadtrats planmäßig am 11. Mai stattfinden wird, ist noch unklar. "Das zeigen die nächsten Wochen", sagt Pfister.