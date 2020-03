Coronavirus: Zweiter Fall im Landkreis Kitzingen

Es gibt einen zweiten Corona-Fall im Landkreis Kitzingen. Das bestätigte das Landratsamt am Donnerstag. Es handelt sich um eine Frau aus Kitzingen, die in einer Pflegeeinrichtung in Würzburg arbeitet, teilt das Landratsamt mit. Das Gesundheitsamt hat bereits Kontaktpersonen ermittelt und alle nötigen Maßnahmen eingeleitet. Betroffen hiervor ist auch eine Schulklasse der Grundschule Siedlung, die Schüler bleiben bis einschließlich Montag zuhause.

Das Landratsamt empfiehlt zudem allen Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis, ein Besuchsverbot auszusprechen.

Um auch ausländische Mitbürger zu informieren, hat das Landratsamt allgemeine Informationen zum Corona-Virus in Englisch, Arabisch, Türkisch und Russisch unter www.kitzingen.de veröffentlicht. Für Fragen von Bürgern verweist das Landratsamt auf seine neue Bürgerhotline, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Samstag/Sonntag von 10 bis 16 Uhr unter Tel. (0 93 21) 928-11 11.