Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Kitzingen aus

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zunächst bis einschließlich 19. April. Das Gesundheitsministerium wurde beauftragt, solche Großveranstaltungen bis zum Ende der Osterferien zu untersagen, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, das betreffe auch alle sportlichen Großveranstaltungen. Welche Veranstaltungen in Kitzingen ausfallen.

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Diese Veranstaltungen fallen in Kitzingen Stadt und Land wegen Corona aus

Volkach: Ab sofort bis 19. April alle Fahrten des Theaterrings (Miete L und S) ins Mainfranken Theater.

ins Mainfranken Theater. Volkach: Die Vorträge der Helios Klinik Volkach fallen bis auf Weiteres aus.

fallen bis auf Weiteres aus. Kitzingen: Donnerstag, 12. März, Informationsabend für Viertklässler und Eltern am Armin-Knaub-Gymnasium, verschoben auf Donnerstag, 23. April

am Armin-Knaub-Gymnasium, verschoben auf Donnerstag, 23. April Repperndorf: Freitag, 13. März, Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft .

. Volkach: Freitag, 13. März, Schlachtschüsselessen der CSU-Ortsverbände.

der CSU-Ortsverbände. Bibergau: Freitag, 13. März, Bürgergespräch des SPD-Ortsvereins .

. Dettelbach: Freitag, 13. März, Kreuzbergbieranstich der CSU .

. Kolitzheim: Freitag, 13. März, Konzert mit Petra Eisend im Antonia-Werr-Zentrum.

im Antonia-Werr-Zentrum. Albertshofen: Samstag, 14. März, Jahreshauptversammlung der Naturwanderfreunde . Nachholtermin wird bekanntgegeben.

. Nachholtermin wird bekanntgegeben. Geiselwind: Samstag, 14. März, Roadhouse Festival im Eventzentrum Geiselwind

im Eventzentrum Geiselwind Kitzingen: Samstag, 14. März, Kinderakademie in der Alten Synagoge.

in der Alten Synagoge. Neuses am Berg: Samstag, 14. März, Wirtshaussingen im Weinstall .

. Markt Einersheim: Samstag, 14. März, Frauen-Frühstück der evang. Kirchengemeinde .

. Volkach: Samstag, 14. März, Infostand der CSU-Ortsverbände .

. Volkach: Samstag, 14. März, Fastenwanderung des Pfarrgemeinde St. Bartholomäus nach Astheim.

des Pfarrgemeinde St. Bartholomäus nach Astheim. Münsterschwarzach: Sonntag, 15. März, „Tag der offenen Tür“ am Egbert-Gymnasium (wird nachgeholt am 26. April).

(wird nachgeholt am 26. April). Oberscheinfeld: Sonntag, 15. März, Kinder-Secondhandbasar .

. Prichsenstadt: Montag bis Freitag, 16. bis 20. März, ökumenische Bibelwoche .

. Possenheim: Dienstag, 17. März, V ersammlung der evang. Kirchengemeinde .

. Markt Einersheim: Mittwoch, 18. März, V ersammlung der evang. Kirchengemeinde .

. Mainstockheim: Mittwoch, 18. März, Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands (wird nachgeholt am 10. Dezember).

(wird nachgeholt am 10. Dezember). Mainstockheim: Freitag und Samstag, 20. und 21. März, Konzerte des Projektchores Chorason . Bezahlte Karten behalten ihre Gültigkeit bis zum Nachholtermin im Herbst. Kartenrückgabe möglich unter Tel.: (09321) 23302, oder per E-Mail: reservierung@stimmvereinigung.de

. Bezahlte Karten behalten ihre Gültigkeit bis zum Nachholtermin im Herbst. Kartenrückgabe möglich unter Tel.: (09321) 23302, oder per E-Mail: reservierung@stimmvereinigung.de Volkach: Sonntag, 22. März, Frühlingsmarkt in der Altstadt.

in der Altstadt. Kitzingen: Montag, 23. März, Veranstaltung der VR Bank mit Arnd Zeigler.

Das müssen Sie zum Coronavirus wissen