Corona: Wie Pflegeheime Bewohner und Besucher schützen

Die Unsicherheit in der Bevölkerung nimmt zu im Fall Corona. Gerade die Bewohner von Pflegeheimen gelten als besondere Risikogruppe, die vor Kontakt mit Viren bewahrt werden soll. Manche Pflegeheime im Landkreis Kitzingen sprechen deshalb schon erste Besuchsverbote aus, so das Haus der Pflege Kitzingerland GmbH.

"Wir versuchen es zu vermeiden, dass die Bewohner gefährdet werden", so der Geschäftsführer Helmut Witt. Speziell wegen des Coronavirus gebe es deshalb bis zum 22. März ein Besuchsverbot. "Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, wird dieses dann erweitert oder aufgehoben", lässt Witt vorausblicken. Die Benutzeraktivitäten fänden aber nach wie vor statt, allerdings mit erhöhter Aufmerksamkeit und verstärkten Hygienevorschriften.

Großveranstaltungen abgesagt

Auch das Haus Mainblick in Kitzingen empfiehlt den Angehörigen, Besuche zu vermeiden. "Großveranstaltungen wurden bis zum 19. April sicherheitshalber abgesagt", sagt Geschäftsführer Göbel. Die Gruppenaktivitäten fänden aber weiterhin im kleineren Rahmen statt. "Wir stehen im engen Kontakt zu den Behörden und verlängern diese Empfehlung vorerst auf unbestimmte Zeit."

Was die Pflegekräfte betrifft, habe man ähnlich hohe Schutzmaßnahmen wie bei einer regulären Influenza getroffen. "Diese liegen generell sehr hoch beim Personal", erklärt Göbel. Ähnliches sagt auch Pflegedienstleiterin Hahn aus dem Haus St. Elisabeth. "Die Grippezeit ist immer eine schwierige Zeit mit erhörtem Bewusstsein, vor allem beim Personal."

Und wie sieht es im Landkreis aus?

Im ASB-Seniorenzentrum in Volkach werden die Besucher stärker sensibilisiert. So stehen Handdesinfektionsmittel am Eingangsbreich bereit und es gebe auch Schutzkleidung für Besucher, berichtet die Leiterin Manuela Dengel. "Wir raten jedoch vom Besuch ab, wenn jemand Symptome beklagt, aber dieses Verständnis sollte ja sowieso da sein." Sonstige Gruppenaktivitäten innerhalb der Einrichtung liefen jedoch weiter wie gehabt.

In Iphofen spiegele sich die Thematik im Verhalten der Leute. So bleibe der ein oder andere ehrenamtliche Mitarbeiter eher zuhause und auch die Tagespflege werde nicht mehr so häufig besucht, erzählt die Pflegedienstleiterin des Altenpflegezentrums Iphofen, Andrea Troll. Auch die Besucher zeigten eine bewussteres Verhalten: "Sie desinfizieren die Hände nun regelmäßiger am Eingang und nutzen das zur Verfügung stehende Informationsangebot." Wir benutzen hierfür ein stärkeres Desinfektionsmittel, um Keime effektiv zu töten.

Besucherverbot bei Zunahme von Fällen

Angespannter sieht es dagegen im Seniorenheim Schloss Ebracher Hof in Mainstockheim aus. Dort herrscht seit Dienstag eine Besuchseinschränkung für Leute, die in Risikogebieten unterwegs waren. "Menschen aus diesen Gebieten und mit Kontakt zu Personen, welche sich kürzlich dort aufhielten, wird ebenfalls empfohlen, zuhause zu bleiben", sagt die Seniorenheimleiterin Brandner.

"Falls es zu einer Zunahme von Fällen käme, werde es auch bei uns ein Besuchsverbot geben." Es herrsche keine Panik, aber es werde versucht, das Risiko zu verringern. "Wir verwenden neue Hygienepläne und nehmen Flächendesinfektionen vor. Zum Beispiel reinigen wir nun auch Türklinken bis zu drei Mal täglich, um das Keimrisiko zu senken."

