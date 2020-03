Corona-Virus: VdK-Demo in München gegen Altersarmut fällt aus

Das Corona-Virus macht auch dem VdK einen Strich durch die Rechnung: Die für Samstag, 28. März, in München geplante Großdemonstration „Soziales Klima retten!“ wurde abgesagt. "An erster Stelle stehen die Gesundheit und der Schutz unserer Mitglieder, unter denen viele Ältere sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen sind", heißt es in einer VdK-Pressemitteilung.

Die Großdemonstration werde aber zu gegebener Zeit nachgeholt. Denn, so heißt es in dem Schreiben weiter: "Der Corona-Virus wird hoffentlich bald wieder verschwunden sein, die sozialen Missstände in unserem Land leider nicht." Bei der Demo sollte auf wachsende Altersarmut, ungerechte Rentenbesteuerung sowie unbezahlbare Mieten und Pflege aufmerksam gemacht werden.

Wie Vdk-Kreisvorsitzender Hartmut Stiller zudem mitteilte, wären aus dem Landkreis insgesamt vier Busse nach München gestartet. Im Landkreis zählt der Verband derzeit 10 310 Mitglieder.