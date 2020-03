Corona-Virus: Landratsamt Kitzingen richtet Krisenstab ein

Das Corona-Virus beschäftigt auch das Landratsamt Kitzingen. Seit dieser Woche gibt es einen Krisenstab, der sich im Moment alle zwei Tage trifft. Darüber informierte Landrätin Tamara Bischof am Ende der Sitzung des der Wirtschaftsausschusses am Donnerstag. Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Vertreter der Klinik sowie des Landrats- und Gesundheitsamtes bewerten die Lage in Sachen Virus.

"Wir haben keine Infizierten im Landkreis. Aber die Einschläge rücken näher", sagte Bischof und verweist auf die Fälle in der Region. Mitarbeiter des Landratsamtes tauschen sich regelmäßig über den aktuellen Stand aus. Die Situation sei nicht einfach und übersichtlich, gab die Landrätin zu. Stündlich kommen neue Nachrichten, die bewertet und eingeordnet werden müssten.

Das gilt im Moment auch für die Iphöfer Feinschmeckermesse und das Saatgut-Festival in Volkach – noch finden beide Veranstaltungen am Wochenende statt. Eins steht für die Landrätin fest: Die Frage sei nicht, ob das Virus in den Landkreis kommt, sondern wann.