Corona-Krise: Studenten und Schüler bieten Hilfe an

Thalia Rose, eine junge Frau aus Kitzingen, und ihre Freunde wollen helfen – all denen, für die es jetzt besser ist, das Haus nicht mehr zu verlassen. "Wir wollen älteren Menschen und Risikopatienten in unserem Landkreis helfen", erklärt Rose. Da Universitäten und Berufsschulen geschlossen sind und sie nun viel Zeit haben, übernehmen sie Einkäufe und kleine Erledigungen für die Menschen, die ihre sozialen Kontakte komplett beschränken sollen. Vor allem im Stadtgebiet Kitzingen bieten Rose und ihre Freunde diesen Service an, aber auch wer nicht in der Kreisstadt wohnt, kann sich an Thalia Rose wenden. Sie ist überzeugt: "Wir werden eine Lösung finden."

Sie brauchen Hilfe? Wenden Sie sich an Thalia Rose unter Tel.: (01 57) 74 37 91 46