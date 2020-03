Corona: Ämter und Behörden im Krisenmodus - das Telefon auch

Was macht Corona mit den Ämtern und Behörden? Wir haben uns umgehört: Beim Kitzinger Landratsamt gilt, dass der Dienst aufrecht erhalten werden muss. Allerdings schränkt die Kreisbehörde ab Donnerstag ihren Publikumsverkehr massiv ein: Ab dann, so erklärt es Landrätin Tamara Bischof, dürfen Besucher nur noch nach zuvor vereinbartem Termin kommen. Der Anlass: Die Zulassungsstelle für Fahrzeuge werde derzeit überrannt. Deshalb müsse man die Besucher und die Beschäftigten schützen und den Zustrom regulieren.

Nach Auskunft der Zulassungsstelle können Bürger ihre Fahrzeuge jetzt schon im Internet ab- und anmelden. Allerdings sei dafür ein freigeschalteter Ausweis, ein Kartenlesegerät oder eine Smartphone-App nötig. Weil diese technische Hürde vielen zu hoch scheint, habe es erst eine Online-Anmeldung gegeben. Welche Dienstleistungen online möglich sind, findet sich auf den Internetseiten des Landratsamts.

Besucher müssen Termin vereinbaren

Die Bürger sollen daher zuerst per Telefon, E-Mail oder Fax klären, wie ihr Anliegen bearbeitet werden kann. Ist in dringenden Fällen ein persönliches Erscheinen notwendig, gibt es einen Termin. Der Zugang erfolgt dann zentral über den Innenhof des Landratsamts, erreichbar über die Obere Bachgasse, und nur nach Anmeldung an der Info-Theke. Das Gesundheitsamt, das Schulamt und das Veterinäramt haben eigene Zugänge; dort sollen Besucher klingeln.

Obwohl der Besucherverkehr eingeschränkt ist, wird das Landratsamt weiter arbeiten und erreichbar bleiben. Als zentrale Anlaufstelle empfiehlt die Landrätin das Bürgertelefon: (09321) 928-1111. Dort werden Fragen entgegengenommen und es erfolgt ein Rückruf des zuständigen Sachbearbeiters.

Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist neben dem Gesundheitsamt die EDV, da fast alle Gemeinden über das Landratsamt angebunden sind. Wie Pressesprecherin Corinna Petzold betont, sei man dabei, die Zahl der Zugriffslizenzen auszubauen. Das gelte auch für die Zahl der Homeoffice-Arbeitsplätze. Bisher gab es lediglich einen dauerhaften und zwei flexible Heimarbeitsplätze. Aktuell kamen acht weitere Plätze hinzu. "Tendenz steigend", sagt die Pressesprecherin. Vornehmlich kämen hier im Moment Mitarbeiter mit Kindern zum Zug.

Stadt Kitzingen

Bis voraussichtlich 19. April soll im Rathaus in Kitzingen der Parteienverkehr auf ein Mindestmaß eingeschränkt werden. Auch hier die Bitte: Möglichst per Telefon oder E-Mail mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen. Die Mitarbeiter sind zu den üblichen Öffnungszeiten über diese Kanäle erreichbar, so die Information von Pressesprecherin Claudia Biebl.

Für nicht aufschiebbare Angelegenheiten ist die Stadtverwaltung samt Einwohnermeldeamt dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Keine Veranstaltungen finden derzeit in folgenden Einrichtungen der Stadt statt: Musikschule, Alte Synagoge, Vhs, Bücherei, Stadtarchiv, jungStil, Sporthallen, Schulen und Stadtteilzentrum.

Da die Stichwahl des Oberbürgermeisters nur als Briefwahl stattfindet, muss das Einwohnermeldeamt rund 16 000 Briefwahlunterlagen vorbereiten und verschicken. Aus diesem Grund ist das Amt bis zur Wahl am 29. März lediglich dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr für den Kundenverkehr geöffnet.

Trauungen, die bis zum 19. April geplant sind, finden statt. Allerdings wird die Gästezahl auf maximal 20 pro Trauung begrenzt.

Die Aufführungen der Häcker-Chronik werden in den Sommer 2021 verschoben, da durch die derzeitigen Einschränkungen ein Probenbetrieb nicht möglich ist.

Der "Grüne Markt" am Freitag findet regulär statt, da es sich hier um eine Veranstaltung für die öffentliche Nahversorgung handelt.

Ausfallen werden allerdings der Neubürgerempfang am 4. April, alle Stadtführungen, der Kitzinger Frühling und das Best-of-Silvaner-Tasting am 19. April.

Kitzinger Amtsgericht

Am Kitzinger Amtsgericht wird der Kundenverkehr so weit es geht eingeschränkt, allerdings ist das Vorgehen eher uneinheitlich. Unaufschiebbare Verhandlungen werden auf alle Fälle durchgeführt. Man entscheide "von Fall zu Fall", betont Pressesprecherin Patricia Finkenberger. Das Jugendgericht beispielsweise habe diese Woche verhandelt. Zugemacht werde das Gericht wohl eher nicht: Gerade bei Eilsachen müsse man handlungsfähig bleiben, so die Information aus der Friedenstraße.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Ohne Kundenverkehr sind derzeit Arbeitsagentur und Jobcenter in Kitzingen. Der Hinweis, sich in Notfällen telefonisch zu melden, sorgte gleich für Chaos: Das Telefonnetz des Providers ist überlastet. Die Erreichbarkeit, heißt es in einer Pressemeldung, sei deshalb "eingeschränkt". Teilweise sei "das Anrufaufkommen in den vergangenen Tagen auf das Zehnfache des üblichen Niveaus gestiegen". Für alle Termine gelte: Kunden müssen den Termin nicht absagen. Es entstehen keine Nachteile, mögliche Sanktionen sind ausgesetzt, ebenso Fristen in Leistungsfragen.

Finanzamt

Der Hinweis auf das Internet bestimmt auch das Geschehen beim Kitzinger Finanzamt. Im Eingangsbereich steht allerdings auch ein Ansprechpartner zur Verfügung.