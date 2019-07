Cora Kraus und Jonathan Dürr wurden Jugend-Vereinsmeister

Zwölf Teilnehmer hatten sich bei der Tennis-Abteilung des SV-DJK Sommerach in drei Altersklassen um den Titel des Jugendvereinsmeisters 2019 beworben. Nach sieben Stunden standen die Sieger fest: In der Klasse Midcourt U 10 setzte sich Ferdinand Pfaff durch. U 16-Meister wurde Emil Breitschopf, während sich in der U 12-Konkurrenz Jonathan Dürr bei den Jungen und Cora Kraus bei den Mädchen über den Titel des Jugend-Vereinsmeisters freuen durften. Sportwart Christian Hartner sowie Abteilungsleiter Andreas Dürr gratulierten den beiden Siegern.