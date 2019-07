Rödelsee vor 1 Stunde

Communität lädt zum Beten und Radeln ein

Die evangelische FrauenCommunität Casteller Ring und das Geistliche Zentrum Schwanberg bei Rödelsee laden am Sonntag, 7. Juli, zum Beten und Radeln ein. Die 18. Steigerwald-Radrunde startet um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg, so die Mitteilung. Bereits ab 8.30 Uhr kann man sich vor der Kirche für vier Radtouren anmelden: die Familienrunde, die Mountainbike-Tour (60 Kilometer) oder eine der zwei Rennrad-Runden (80 und 120 Kilometer). Die Mountainbike- und Rennradtouren werden laut Pressemitteilung von erfahrenen Radlern geleitet, die Startgebühr beträgt zehn Euro. Anpfiff für alle Gruppen ist um 10.15 Uhr vor der St. Michaelskirche. Verpflegung gibt es unterwegs beim evangelischen Gemeindefest in Scheinfeld. Für alle Touren gilt eine Helmpflicht. Weitere Informationen gibt es bei Schwester Dorothea Krauß unter Tel.: (09323) 32207, oder bei Rainer Wolf, Tel.: (0171) 5200674.