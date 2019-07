Cocktails zum Abschied: Fest für Absolventen der Realschule

Mit einer stimmungsvollen Feier wurden die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Realschule von Schulleiter Michael Rückel, dem Schulpaten und den Vertretern des Elternbeirats verabschiedet. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Concert-Band unter der Leitung von Anna-Maria Kornberger. Auch die Schülerband unter der Leitung von Rainer Wolf leistete ihren Beitrag und rockte am Pausenhof.

Das Publikum bekam vieles geboten: die Verbindungslehrer Markus Düll und Henrik Pasurka hatten mit Unterstützung von Amelie Lauth und der Klasse 9d am Pausenhof eine Bar eingerichtet. Dort gab es am Abend Cocktails aller Art. Die beiden Lehrerinnen Andrea Schielke und Andrea Heinrich ließen eine von Sonnenblumen geschmückte Bühne entstehen. Gudrun Ruhl zauberte in der Schulküche mit den Neuntklässern leckere Kanapees.