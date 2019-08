Clemens Lückemann verabschiedet sich am Amtsgericht Kitzingen

Ende Januar 2020 verabschiedet sich der amtierende Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) Bamberg, Clemens Lückemann, nach 41 Jahren in den Ruhestand. Am Freitagmorgen machte er deshalb noch einmal Halt am Amtsgericht Kitzingen. "Ich möchte mich bei der Direktorin Helga Müller, der Geschäftsleiterin Elvira Hertenberger und allen Mitarbeitern für die gute Arbeit bedanken", so Lückemann. Er betonte, dass die kleinen Amtsgerichte genauso wichtig seien wie das in München.

Seit 2013 ist Lückemann als Präsident des OLG Bamberg tätig, wo er die Dienstaufsicht über sieben Landgerichte, achtzehn Amtsgerichte, die Landesjustizkasse Bamberg und die Bayerische Justizakademie in Pegnitz innehat. Zuvor war der gebürtige Berliner seit 2009 Generalstaatsanwalt in Bamberg und von 2002 bis 2009 Chef der Würzburger Staatsanwaltschaft. Zum Nachfolger Lückemanns hat das Bayerische Kabinett zum 1. Februar 2020 den Generalstaatsanwalt in Nürnberg, Lothar Schmitt, ernannt.