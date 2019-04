Es gab wieder einiges zu sehen bei den Prichsenstadt Classics am Wochenende, vor allem für die Auto-Fans. Eine stattliche Zahl an Oldtimern parkte in der historischen Altstadt, durch die sich auch in diesem Jahr bei der 13. Auflage einige hundert Besucher drängten. Nicht ganz so viele wie in den Vorjahren, denn das Wetter machte dem Veranstalter, der Stadt Prichsenstadt, vor allem am Samstag einen Strich durch die Rechnung.

Die Fahrt ins Grüne durch den Steigerwald bildete wieder den Auftakt, am Nachmittag rollten die Fahrzeuge in der Stadt ein. Dort beendete dann gegen 18 Uhr ein Graupelschauer das Fest in Freien.

In die Vergangenheit versetzt

Am Sonntag lockten die herausblitzenden Sonnenstrahlen bereits gegen Mittag etliche Besucher an, die die schmucken Flitzer aus vergangenen Tagen, darunter auch einige große amerikanische "Straßenschiffe", bewunderten. So parkte etwa vor dem Karlsbrunnen ein Buick, gleich daneben boten die die Rossinis Rock 'n' Roll-Klänge, so dass man sich ein wenig in die Fünfziger und Sechziger Jahre versetzt fühlte.

Wer wollte, konnte sich einige Meter weiter beim "Rolling Barber", einem fahrenden Friseur, den passenden Haarschnitt geben lassen. Die Straßen füllten sich dann am Nachmittag, wo sich die Gäste von den gebotenen Spezialitäten an Essen und Getränken verwöhnen ließen.