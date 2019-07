Marktbreit vor 23 Minuten

City-Roller geklaut

Am Bahnhof in Marktbreit wurde am Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr ein City-Roller gestohlen. Das schwarz-rote Gefährt der Marke Oxelo war mit einem Fahrradschloss an den Fahrradständern gesichert. Er hat einen Wert von etwa 70 Euro.