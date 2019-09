Kitzingen vor 18 Minuten

City-Bike gestohlen

In der Kapuzinerstraße in Kitzingen wurde am vergangenen Freitag ein Fahrrad gestohlen. Die Eigentümerin hatte ihr Rad am Freitag um 8 Uhr hinter einem Blechhäuschen abgestellt und abgesperrt. Als sie gegen 14.30 Uhr zurückkam, war ihr grau/schwarzes City-Bike verschwunden. Es handelt sich um ein „Hoprider 6.1 No Brand“. Der Wert beträgt laut Polizeibericht etwa 500 Euro.