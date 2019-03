Cineworld-Dokumentation führt in den Sonnenstaat Florida

Von Miami aus geht es auf insgesamt 6500 Reisekilometern nach Fort Lauderdale, Key West, quer durch die Everglades, von Naples über Fort Myers und Sarasota nach Tampa entlang der Westküste bis hoch in die Panhandle. Der Film "Florida" läuft laut Pressemitteilung am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr in der Reise- und Dokureihe "Entdecke die Welt". Der Film konzentriert sich auf zwei Themenbereiche: zum einen die Natur mit Flora und Fauna und zum anderen darauf, was in den einzelnen Gegenden an Unterhaltung geboten wird.

Infos und Karten gibt es bei der Cineworld-Hotline, Tel.: (09302) 931304, an den Ticketkassen sowie im Internet unter www.cineworld-main.de